Третий день антирекордов: В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12524 новых случаев COVID-19
Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве
В Украине по состоянию на утро 14 ноября лабораторно подтвердили 525176 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине было зафиксировано 12524 случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4962 лицам, а 191 человек умер в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 9508 летальных случаев от COVID-19, а 238811 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 13627 (+260);
- Волынская обл. — 18433 (+429);
- Днепропетровская обл. — 20535 (+626);
- Донецкая обл. — 16632 (+607);
- Житомирская обл. — 21597 (+459);
- Закарпатская обл. — 19214 (+382);
- Запорожская обл. — 17616 (+805);
- Ивано-Франковская обл. — 27417 (+593);
- г. Киев — 49699 (+1053);
- Киевская обл. — 23801 (+698);
- Кировоградская обл. — 3572 (+71);
- Луганская обл. — 5080 (+140);
- Львовская обл. — 36561 (+561);
- Николаевская обл. — 11944 (+298);
- Одесская обл. — 32090 (+758);
- Полтавская обл. — 14800 (+473);
- Ровенская обл. — 24579 (+534);
- Сумская обл. — 17437 (+656);
- Тернопольская обл. — 23330 (+318);
- Харьковская обл. — 46886 (+749);
- Херсонская обл. — 6752 (+267);
- Хмельницкая обл. — 22450 (+496);
- Черкасская обл. — 12315 (+642);
- Черновицкая обл. — 27511 (+371);
- Черниговская обл. — 11298 (+278).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, в Украине начал действовать "карантин выходного дня". О перечне запретов, которые будут действовать каждые выходные до 30 ноября, мы писали здесь.