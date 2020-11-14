Третий день антирекордов: В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12524 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на утро 14 ноября лабораторно подтвердили 525176 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине было зафиксировано 12524 случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4962 лицам, а 191 человек умер в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 9508 летальных случаев от COVID-19, а 238811 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 13627 (+260);

Волынская обл. — 18433 (+429);

Днепропетровская обл. — 20535 (+626);

Донецкая обл. — 16632 (+607);

Житомирская обл. — 21597 (+459);

Закарпатская обл. — 19214 (+382);

Запорожская обл. — 17616 (+805);

Ивано-Франковская обл. — 27417 (+593);

г. Киев — 49699 (+1053);

Киевская обл. — 23801 (+698);

Кировоградская обл. — 3572 (+71);

Луганская обл. — 5080 (+140);

Львовская обл. — 36561 (+561);

Николаевская обл. — 11944 (+298);

Одесская обл. — 32090 (+758);

Полтавская обл. — 14800 (+473);

Ровенская обл. — 24579 (+534);

Сумская обл. — 17437 (+656);

Тернопольская обл. — 23330 (+318);

Харьковская обл. — 46886 (+749);

Херсонская обл. — 6752 (+267);

Хмельницкая обл. — 22450 (+496);

Черкасская обл. — 12315 (+642);

Черновицкая обл. — 27511 (+371);

Черниговская обл. — 11298 (+278).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Новости по теме: Украина обновила список стран красной и зеленой зон

Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, в Украине начал действовать "карантин выходного дня". О перечне запретов, которые будут действовать каждые выходные до 30 ноября, мы писали здесь.