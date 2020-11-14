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Третий день антирекордов: В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12524 новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на утро 14 ноября лабораторно подтвердили 525176 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Отмечается, что за прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине было зафиксировано 12524 случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. За сутки выздороветь от коронавируса удалось 4962 лицам, а 191 человек умер в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 9508 летальных случаев от COVID-19, а 238811 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 13627 (+260);
  • Волынская обл. — 18433 (+429);
  • Днепропетровская обл. — 20535 (+626);
  • Донецкая обл. — 16632 (+607);
  • Житомирская обл. — 21597 (+459);
  • Закарпатская обл. — 19214 (+382);
  • Запорожская обл. — 17616 (+805);
  • Ивано-Франковская обл. — 27417 (+593);
  • г. Киев — 49699 (+1053);
  • Киевская обл. — 23801 (+698);
  • Кировоградская обл. — 3572 (+71);
  • Луганская обл. — 5080 (+140);
  • Львовская обл. — 36561 (+561);
  • Николаевская обл. — 11944 (+298);
  • Одесская обл. — 32090 (+758);
  • Полтавская обл. — 14800 (+473);
  • Ровенская обл. — 24579 (+534);
  • Сумская обл. — 17437 (+656);
  • Тернопольская обл. — 23330 (+318);
  • Харьковская обл. — 46886 (+749);
  • Херсонская обл. — 6752 (+267);
  • Хмельницкая обл. — 22450 (+496);
  • Черкасская обл. — 12315 (+642);
  • Черновицкая обл. — 27511 (+371);
  • Черниговская обл. — 11298 (+278).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, в Украине начал действовать "карантин выходного дня". О перечне запретов, которые будут действовать каждые выходные до 30 ноября, мы писали здесь.

ZIK

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