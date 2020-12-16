Трендовые цвета в 2021 году: Дизайнер рассказала об их особенностях

Дизайнер Юлия Кацьянова Скріншот із відео

Юлия Кацьянова объяснила, кому эти цвета подходят и как их сочетать

В следующем году в тренде будут два цвета – желтый и серый. Первый – это цвет солнца, а второй – цвет современности.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила дизайнер Юлия Кацьянова.

Дизайнер говорит, что эти два цвета были выбраны не случайно, ведь желтый цвет – это цвет солнца, которого так не хватало в 2020 году, поскольку из-за пандемии коронавируса много людей оставались дома и не смогли в полной мере насладиться всеми прелестями жизни. Кроме того, желтый цвет значительно улучшает настроение. А вот серый цвет – это цвет нашей современности, говорит Юлия Кацьянова. В то же время, этот цвет многие любят. Дизайнер отметила, что у многих кутюрье есть коллекции одежды именно серого цвета. Она отметила, что само сочетание серого и желтого цветов – довольно сложное.

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"Эти цвета не очень совместимы. Они подходят не под все психотипы и образы женщин, потому что желтый цвет, если он имеет яркий оттенок, ближе к оранжевому, он больше подходит, конечно, более молодым девушкам либо ярко выраженным брюнеткам очень хорошо. Более светлые оттенки подходят более взрослым женщинам и, соответственно, более светловолосым. Светло-лимонный, светло-желтый хорошо сочетаются со светлым серым. А ярко-желтый тяжело сочетать с серым, поэтому они требуют концентрации внимания на своем гардеробе. И как мы знаем, гардероб должен служить нам, подчеркивать нас, а не просто быть модным трендом. Желтый цвет очень освежает, но с ним надо быть очень аккуратным", – посоветовала дизайнер.

Юлия Кацьянова добавила, что желтый цвет – очень позитивный, поэтому его советуют использовать в интерьерах, он незаменим в аксессуарах.

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