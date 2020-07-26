Трехлетнего сына крымскотатарского политзаключенного нашли мертвым

Поиски Мусы Сулейманова Крымская солидарность

В Крыму по этому факту начали следственные действия

На территории аннексированного Крыма нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Ребенок пропал вечером 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба российского МЧС в Республике Крым.

"К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г. р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия", – отметил так называемый министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

К слову, всего в поисковых работах в селе Строгановка Симферопольского района приняли участие 1739 человек и 46 единиц. техники, в том числе 7 водолазов.

Новости по теме: В Киеве на съемной квартире найден труп без вести пропавшего волонтера

По словам местной журналистки Лили Буджуровой, ребенка нашли в сливной яме возле дома.

"У дома, где пропал мальчик, что-то происходит. Туда приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой", – отметила Буджурова.

У дома, где пропал мальчик, что-то происходит. Туда приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались какие-то... Опубліковано Лилею Буджуровою Неділя, 26 липня 2020 р.

Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму начали поиски трехлетнего Мусы Сулейманова. Мальчик играл в песочнице возле своего дома, после чего скрылся. Участие в поисковых работах приняли спецслужбы, волонтерские организации, а также добровольцы, которые изъявили желание помочь.

В первый день к операции подключились примерно 700 человек, на следующий день количество активистов и волонтеров выросло до 3 тысяч человек. Поиски продолжались круглосуточно, кроме того, водолазы осмотрели местное озеро.