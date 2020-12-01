Остановка транспорта во время локдауна: Степанов объяснил, почему этого не будут делать

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В Минздраве считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию

Министерство здравоохранения не планирует останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые часы пик, поэтому нарушений карантинных ограничений почти не будет.

"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет.