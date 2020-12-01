live
Новости » Общество Читати новину українською

Остановка транспорта во время локдауна: Степанов объяснил, почему этого не будут делать

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В Минздраве считают, что такое ограничение не повлияет на эпидемическую ситуацию

Министерство здравоохранения не планирует останавливать работу общественного транспорта после введения локдауна в Украине. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, во время локдауна в общественном транспорте не будут возникать так называемые часы пик, поэтому нарушений карантинных ограничений почти не будет.

"С точки зрения эпидемиологии, мы не считаем, что это повлияет на показатели заболеваемости - незакрытие транспорта. Ведь при таких условиях в транспорте не будет "часа пик" и все будут соблюдать меры, которые у нас существуют", - заявил он.

Новости по теме: Министр рассказал, зачем Украине локдаун на три недели

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Меры по борьбе с коронавирусом снизили распространение гриппа, - ВОЗ За неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч человек, - КГГА В Минздраве назвали, что осложняет ситуацию с коронавирусом в Украине В Киеве за неделю зарегистрировали более 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ
Loading...

программы канала ZIK

Митинги ФЛП под Радой. Повышение тарифов на квартплату. Сытник раздора | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Протесты предпринимателей. Квартплата подорожает? Новогодние праздники в условиях пандемии | Детали дня | 01.12.20
Протест ФЛП под Радой.
Достучаться до власти! Введение локдауну | Ток-шоу
Ложь в декларации. Протесты во Франции. COVID-19 в мире | #Новости | 01.12.20