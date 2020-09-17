Трамп пообещал вакцинировать граждан от коронавируса уже с октября

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

До конца 2020 планируют изготовить 100 миллионов доз вакцины

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - сказал он.

По словам Трампа, при условии неблагоприятного развития событий, вакцину, возможно, придется подождать немного дольше. Крайний срок - ноябрь или же декабрь этого года.

Для массового производства вакцины необходимо одобрение ее Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", – отметил президент США.

Кроме того, по словам Трампа, у его администрации уже готов план для поставки вакцины в разные города страны.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в первую очередь бесплатной вакциной от коронавируса COVID-19 будут обеспечивать группы риска.