Тотальный или точечный карантин: Шмыгаль высказался о локдауне под Новый год

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Ужесточение запретов возможно в конце декабря или уже в начале января

Локдаун в Украине на новогодние праздники могут ввести после подведения итогов "карантина выходного дня". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал изданию "Корреспондент".

По его словам, правительство "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января" только после анализа, как дополнительные ограничения в уик-энды, что действовали три недели, отразились на эпидемиологической ситуации в стране.

"Нам надо подвести итоги "карантина выходного дня", чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года. После этого можно будет решить, какие ограничения стоит вводить на рождественско-новогодние недели, и стоит ли", - пояснил Шмыгаль.

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По словам премьера, вопрос обсуждался на совещании с мэрами городов, а также в диалоге с религиозными организациями и бизнесом.

"Это была не презентация плана действий, это был обмен мнениями относительно того, стоит ли проводить центральные городские "елки", концерты, другие массовые мероприятия", - заявил он.

Шмыгаль также отметил, что власти рассматривают два возможных сценария по карантину.

"Первый - количество больных начнет падать, и все само решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше - на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет, то надо вводить локдаун и спасать десятки тысяч", - рассказал он.

Глава Кабмина заявил, что в конце этого года в связи с пандемией "определенные ограничения все же будут".

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами", - добавил Шмыгаль.

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Ранее народный депутат Михаил Радуцкий заявлял, что в случае введения локдауна в Украине будут работать объекты критической инфраструктуры и общественный транспорт.