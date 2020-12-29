Тореадоры и снежинки: Как выбрать качественный новогодний костюм, – советы дизайнера

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Качественная вещь не может стоить дешево, говорят мастерицы

Для того, чтобы выбрать качественные, безопасные и комфортные новогодние костюмы для взрослых и детей, дизайнеры советуют обратить внимание на качество тканей, из которых они пошиты, и качество швов. Также нужно помнить, что качественная вещь не может стоить дешево.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Ирина Маньковская.

Дизайнер Людмила Хомик в разговоре с корреспондентом дала несколько советов, на что обращать внимание для того, чтобы выбрать качественный новогодний наряд.

"Если костюм хорош, если он качественный, дешево он стоить не может, потому что сейчас те люди, которые ко мне приходят, говорят о том, что очень много дешевых костюмов. Они вроде бы и хороши, но они из секонд-хенда. То есть их покупают по килограммам и сдают в прокат. Я не знаю, стирают ли их или сдают их в химчистку, но такие примеры есть", – отметила дизайнер.

Женщина советует обращать внимание на качество тканей, из которых пошит новогодний наряд, на работу швей, хорошо ли пришиты детали, качественно ли сшито само изделие. А к костюмам для малышей, говорит дизайнер, мастера пришивают резинки с пуговицами, а это позволяет регулировать размер, поэтому наряд не будет давить и не будет спадать с ребенка.

Как сообщали, более 80% украинцев планирует встретить новый 2021 год дома, в кругу семьи. В то же время почти каждый десятый (9%) надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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