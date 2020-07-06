ТОП-10 ВУЗов Украины: Обнародован рейтинг

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Shutterstock.com

При составлении рейтинга эксперты оценивали заведения по 10 критериям

Центр международных проектов "Еврообразование" обнародовал рейтинг лучших университетов Украины. Согласно данным исследования первую строчку занял Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского.

По словам исследователей, при составлении рейтинга эксперты оценивали заведения по 10 критериям, 6 из которых - международные.

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обобщенные международной Конференции IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 мая 2019 года), и Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG (Берлин, Германия, 18-20 мая 2006 года)", - говорится в сообщении.

Так, лучшими ВУЗами были признаны:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Сумской государственный университет; Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; Национальный университет "Львовская политехника"; Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина; Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; Винницкий национальный технический университет.

На рейтинг также влияло участие студентов в олимпиадах, количество студентов, которые получают президентские стипендии, количество полученных патентов учеными университета в 2019 году.

Новости по теме: Один из ведущих университетов Украины вводит неотложные меры из-за коронавируса

Напомним, шесть украинских высших учебных заведений попали в список лучших университетов в мире по версии QS World University Rankings-2020.