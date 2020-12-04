Томос от Варфоломея - абсолютно распиаренный акт и исключительно политическая акция, - академик НАН

Петр Толочко Фото из открытых источников

Томос, который в 2018–м году был предоставлен Варфоломеем ПЦУ - это абсолютно распиаренный акт, который не имеет никакого значения.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил академик НАН Петр Толочко.

Академик прокомментировал предоставление Православной церкви Украины Томоса Патриархом Варфоломеем, заметив, что Варфоломей, очевидно, получил "отмашку" от своих заокеанских хозяев и решил вмешаться в дела ПЦУ.

"Томос, который в 2018–м году был предоставлен Варфоломеем, - это абсолютно распиаренный акт. Фактически Варфоломей не имеет права денонсировать Томос своих предшественников в патриаршем престоле. Томос 1686-го года, он абсолютно юридический и канонически безупречный. Варфоломей не имел права его денонсировать. Насколько я понимаю, этого и не было сделано. Так что этот сегодняшний Томос - это политическая акция", - подчеркнул Петр Толочко.

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Академик продолжил: "Я думаю, что это вредит нам. Ничего хорошего в этом нет. Но слишком беспокоиться тем тоже не стоит, мы сейчас, к сожалению, не самостоятельны ни в чем. Не самостоятельны и в делах церкви. И эта православная церковь, украинская, потеряла свою автономию, по сути стала на положение "за домом" Стамбульского Патриарха, Патриарх получил право распоряжаться монастырями этой церкви и оказывать им ставропигию, запретил варить миро для причастия. По сути, произошло такое подчинение Стамбульскому патриарху части православной паствы", – подчеркнул Петр Толочко.

Академик отметил, что благодаря части украинских православных Варфоломей пытается получить значение Вселенскости, хотя он является одним из пяти Вселенских патриархов, но не является главным.

Напомним, сегодня, 4 декабря в Киеве состоялась акция протеста против Патриарха Варфоломея.

Ранее люди также выходили на протест. В частности, 26 ноября, православные верующие собрались на Софийской площади в Киеве, протестуя против патриарха Варфоломея. Они возмущены письмом стамбульского иерарха, где он назвал предстоятеля УПЦ МП Митрополита Онуфрия просто жителем Киева, а не лидером церкви.

В руках они держали плакаты с надписями: "Варфоломей, Иуда", "Варфоломей - лжец", "Варфоломей - обезьянка Вашингтона".