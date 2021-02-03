Томиленко: Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация
Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK - это чрезвычайная ситуация. Об этом заявил на своей странице в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Украинские журналисты, медиаменеджеры и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона!
Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистам и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова.
Политическая принадлежность украинских владельцев зарегистрированных в Украине СМИ - не преступление.
Решение украинской власти является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободой слова", - отметил он.
При этом Томиленко подчеркнул, что Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы медиа.
"НСЖУ последовательна в защите прав украинских журналистов: мы защищали и защищаем коллег, которых бросали в тюрьмы в России (Роман Сущенко), в оккупированном Донбассе (Станислав Асеев, Валерий Макеев, Мария Варфоломеева и другие) и аннексированном Крыму (Николай Семена, крымско-татарские гражданские журналисты).
Мы осуждаем физические атаки на журналистов в Украине, боремся с системной безнаказанностью и против разделения журналистов на "правильных" и "неправильных". В дискуссиях журналист или чиновник - мы всегда на стороне журналистов и свободы слова. Конечно, призывая коллег быть ответственными.
Поэтому этот пост - не о политической поддержке украинских политиков. А о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности - по закону, а не получить внезапное блокирование - по указу..." - резюмировал глава НСЖУ.