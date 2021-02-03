Томиленко: Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов - это чрезвычайная ситуация

"Украинские журналисты, медиаменеджеры и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках закона!

Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистам и медийщикам права на профессию - это наступление на свободу слова.