Томиленко о попытке рейдерского захвата "112 Украина" со стороны СБУ: Мы ждем объяснений силовиков

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины, в эфире телеканала "112 Украина" 112 Украина

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал решение Шевченковского суда Киева, который отклонил требование СБУ об аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина". Об этом шла речь в эфире "112 Украина".

"Собственно, мне все же, если откровенно, сложно говорить точно о логике государственных структур, СБУ и прокуратуры, потому что нужно увидеть всю их аргументацию. В то же время, меня вообще удивляет, почему и как средство обеспечения сегодня СБУ и прокуратура хотели через суд получить корпоративные права. То есть почему государство, даже если они и расследуют какие-то возможные нарушения другие, они хотели получить влияние над коллективом и над редакционной политикой. Я считаю, что это неприемлемо и это как раз тоже свидетельствует об определенных проблемах с этим расследованием и с использованием властных полномочий", – отметил он.

Томиленко отметил, что НСЖУ ждет официального ответа силовиков по этой ситуации.

"То есть наша позиция такая же, как и наших международных партнеров. Никто не отрицает мандат государства, правоохранительных органов, следователей, прокуроров и других реагировать на какие-то потенциальные угрозы, нарушения, обращение граждан об уголовных преступлениях, но при этом ... редакционную политику, и, соответственно, я считаю, что СБУ и прокуратура, если они расследуют определенные какие-то вопросы по изменению собственности от вашего телеканала или какие-то другие, то они ... эти все вопросы - они могут их расследовать, выяснять все обстоятельства, не затрагивая влияние на непосредственно ваш эфир. На сегодняшний день, я считаю, это тревожный сигнал, и, соответственно, мы ждем от правоохранителей, от СБУ надлежащего обоснования их действий, чтобы это не выходило, что, прикрываясь расследованием каких-то хозяйственных вопросов, они все равно пробовали то, что вы говорите, - рейдерский какой-то захват или по крайней мере получение контроля над редакционной политикой, над коллективом канала", – добавил он.

Ранее сегодня Шевченковский райсуд Киева 6 августа отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование власти попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.