Толпа, давка и очереди без дистанции: В Кривом Роге тысячи людей пришли за спецпропусками

Тысячи граждан пришли по спецпропускам 0564.ua

С 6 апреля перевозка пассажиров будет осуществляться только при наличии "специального пропуска"

В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге тысячи рабочих "Арселормиттал Кривой Рог" выстроились в очереди за спецпропусками для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает криворожский сайт 0564.ua.

Как отмечается, с 6 апреля в городе перевозки пассажиров на городских маршрутах будут осуществляться только при наличии "специального пропуска" и служебного удостоверения.

В связи с этим тысячи рабочих "Арселормиттал Кривой Рог" одновременно пришли за пропусками, в результате чего возле проходной образовалась толпа. В частности, очередь растянулась на несколько сотен метров, а граждане не соблюдают дистанцию в 1,5 метра. Однако, подавляющее большинство лиц находятся в защитных масках.

К слову, на пропусках, которые выдают, нет персональных данных. Следовательно, их необходимо будет предъявлять вместе со служебным удостоверением.

По предварительной информации, городским штабом по противодействию и борьбе с коронавирусной инфекцией пропуски будут переданы только предприятиям и организациям, которые после получения обязаны обеспечить выдачу своим работникам.

Однако впоследствии в полиции Днепропетровской области составили админпротокол в отношении должностного лица одного из предприятий Кривого Рога за нарушения правил карантина и ненадлежащей организации работы по получению пропусков для проезда в общественном транспорте.

В связи с этим сотрудники Металлургического отделения полиции в отношении руководителя кадров данного предприятия составили административный протокол по статье 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина). Санкция статьи предусматривает штраф. Отмечается, что протокол будет направлен в суд для принятия законного решения.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров Украины обнародовал список новых ограничений, которые нужны для борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19.