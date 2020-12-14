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Толочко о нападениях на церкви: Я не понимаю, какую страну мы строим

Петр Толочко Фото из открытых источников

Историк и академик НАН Украины Петр Толочко в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал нападения на храмы в Украине.

"Я уже давно на свете живу, и такой случай, который мы сегодня увидели (нападения на церкви, – ред.), меня просто удручает. Я не понимаю, какую страну мы строим. Страну, в которой комфортно должен жить каждый гражданин, или страну тоталитарную, которую хотят подогнать под единый мундир "я так хочу, и так будет"? А так быть не должно. Кому-то не нравится русский язык – запрещаем русский язык, кому-то не нравится венгерский язык – запрещаем венгерский язык, кому-то не нравятся русины в Закарпатье – запрещаем само понятие "русины". Этим людям захотелось забрать у православных украинской православной церкви храм – заберем. В конце концов, в Украине есть власть или нет?" – сказал он.

Академик уверен, что власть как раз и призвана для того, чтобы сделать жизнь каждого гражданина комфортной.

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"Кто говорит на таком языке – пусть говорит на таком языке, кто молится в одной церкви – пусть молится там, кому это нравится, кто лелеет свои исторические корни, как русины в Закарпатье – пусть лелеют. Они все являются послушными гражданами Украины, все платят налоги, и все имеют право на свое "я", – уверен Толочко.

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