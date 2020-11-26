Ток-шоу "Мы все – украинцы": Когда смотреть и кто в гостях

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 26 ноября, в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Темами программы станут:

Обыски в музее Майдана;

Возможность ввода полного локдауна;

"Зашквары" недели и многих других интересных тем.

Гостями ток-шоу сегодня станут Сергей Лямец, журналист, Елена Бондаренко, народный депутат нескольких предыдущих созывов, Алексей Кущ, финансовый аналитик, Анна Герман, народный депутат предыдущих созывов, Николай Катеринчук, народный депутат Украины, председатель "Европейской партии Украины", Алексей Бык, журналист, участник Евромайдану, Николай Азаров премьер-министр Украины в 2010-2014 годах, Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина", Роман Бочкала, журналист, Владимир Петров, политтехнолог, Павел Кухта, и. о. министра экономики в 2020 году, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, Марина Бардина, народный депутат, фракция "Слуга народа", Борис Тодуров, профессор, врач-кардиохирург, Андрей Рева 5-й министр социальной политики Украины, Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики, Даниил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа", Евгений Куксин, журналист, блогер, Снежана Егорова, телеведущая, актриса и другие.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу" мы все – украинцы " прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).