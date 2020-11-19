Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 19 ноября, в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Темами программы были:

Изгнанники Майдана;

"Карантин выходного дня", протесты мэров и ФЛП;

Медицинская реформа;

"Зашквары" недели и многих других интересных тем.

К дискуссии присоединились: Кость Бондаренко, политолог, Владимир Цибулько, писатель, политолог, Игорь Луценко, журналист, народный депутат VIII созыва партия "Батькивщина", Александр Лазарев, политолог, Юрий Дудкин, военный эксперт, Виктор Черный, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", Юрий Кот, актер, телеведущий, кинорежиссер, сценарист, Илья Кива, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", Ольга Голубовская, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины, Михаил Чаплыга, политолог, Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ, Сергей Доротич, председатель ВОО "SaveФОП", Ирина Микичак, заместитель министра здравоохранения Украины, Андрей Рева, 5-й Министр социальной политики Украины, Олег Немчинов, министр Кабинета Министров Украины, Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, Александр Качный, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", Михаил Загрийчук, экс-заместитель министра здравоохранения Украины, Борис Тодуров, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, Оксана Сухорукова, экс-генеральный директор Директората медицинских услуг МОЗ Украины, Снежана Егорова, телеведущая, актриса, Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems", Евгений Куксин, журналист, блогер, Евгений Плинский, журналист-расследователь, телеведущий.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).