Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – по поводу годовщины событий на Майдане; инаугурации Байдена; языкового закона; декоммунизации и реинтеграции;"зашкваров" недели и многое другое.

К дискуссии присоединятся Игорь Луценко, народный депутат VIII созыва; Алексей Жмеренецкий, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Александр Горошинский, адвокат; Надежда Савченко, народный депутат VIII созыва; Анна Герман, народный депутат V и VI созывов; Василий Нимченко, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Олег Волошин, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Юлия Гришина, народный депутат, фракция "Слуга народа"; Михаил Чаплыга политолог; Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины; Диана Панченко, журналист; Евгений Куксин, журналист, блогер; Олег Бондарчук, народный депутат VII созыва, член ВО "Свобода"; Владимир Литвин, академик Национальной академии наук Украины, 6-й и 9-й председатель ВРУ; Владимир Медяник, народный депутат VII созыва; Юрий Федоренко, консультант Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; Сергей Сивохо, лидер Национальной платформы примирения и единства; Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems"; Владимир Быстряков, композитор, пианист, шоумен и другие.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).