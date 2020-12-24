Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня в 19:00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем - о языковом вопросе, нововведениях в начале года, новогодних праздниках и поддержке населения, влиянии публикаций блогеров на общество. Также будут говорить о "зашкварах" недели и многое другое.

К дискуссии присоединятся Владимир Цыбулько, писатель, политолог, Алексей Бык, журналист, участник "Евромайдана", Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик, Лариса Ницой, писательница, педагог, Олег Волошин, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", Дмитрий Корнейчук, политолог, историк, Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", народный депутат V, VI, VII, VIII созывов, Антон Поляков, народный депутат, внефракционный, Михаил Чаплыга политолог, Юрий Дудкин, военный эксперт, Андрей Рева 5-й министр социальной политики Украины, Александр Лазарев политолог, Зиновий Свереда, доктор социальной экономики, Алексей Устенко, народный депутат, фракция "Слуга народа", Юлия Корзун, журналист издания "Страна.ua", Петр Журавель, кандидат наук по государственному управлению, Олег Пинчук, скульптор и другие.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Мы все – украинцы" прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).