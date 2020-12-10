Ток-шоу "Мы все – украинцы", – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Первое шоу, где главным героем станет украинец!

Сегодня, 10 декабря в 19: 00 в прямом эфире на телеканале ZIK начнется ток-шоу "Мы все – украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой.

Гости ток-шоу обсудят ряд тем – по Нормандскому формате, формуле Штайнмайера, январскому локдауну, ситуации на "Укрзализныце", торговли с Россией, зашкваров недели и многое другое.

К дискуссии присоединятся Татьяна Плачкова, народный депутат, фракция " Оппозиционная платформа - За жизнь", Константин Грищенко, министр иностранных дел Украины в 2003-2005 годах, Валерий Дымов политолог, Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик, Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуга народа", Сергей Сивохо, лидер Национальной платформы примирения и единства, Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, народный депутат 8 созыва, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Наталья Байдан, генеральный директор сети кинотеатров " Планета кино", Роман Бочкала, журналист, Леся Забуранна, народный депутат, фракция "Слуга народа", Дмитрий Борисов, ресторатор, Елена Бондаренко, народный депутат нескольких предыдущих созывов, Александр Колтунович, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", Андрей Рязанцев, директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" в 2016 - 2020 годах, Надежда Савченко, народный депутат 8 созыва, Юрий Камельчук, народный депутат, фракция "Слуга народа", Юрий Атаманюк, экономический эксперт, Евгений Куксин, журналист, блогер, Снежана Егорова, телеведущая, актриса, Владимир Кравчук, психолог, директор Международного центра психологии и здорового мышления "Positum Systems" и другие.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Мы все – украинцы " прямо здесь:

Напомним, телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу "Мы все – украинцы" не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям. И каждый из вас может к нам присоединиться! Если вы хотите услышать обсуждение самых острых тем из жизни страны, иметь возможность задать вопросы спикерам и высказать свое мнение в прямом эфире, заполняйте форму по ссылке: https://forms.gle/vzPWVqZxRPrNC6Sp6

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова, а будет выходить программа каждый четверг.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).