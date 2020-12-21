Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы были:

Весь мир начинает вакцинацию. Украина далеко в конце очереди на получение вакцины;

Власти пытаются удержать контроль над местными советами. Радикалы заблокировали работу Запорожского облсовета;

Епифаний и перенос Рождества на 25 декабря;

Первые выводы о трагедии Ан-26 в Харькове;

Год работы НАБУ;

ФЛП снова протестуют;

Власти признают, что родные умерших медиков не могут получить компенсацию из-за бюрократии;

Год Кабмина. Будет ли отставка правительства до инаугурации в США;

МВФ согласился поговорить с Украиной.

Гости ток-шоу – Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Владимир Цыбулько, политолог, Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины VIII созыва, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Александр Лазарев политолог, Игорь Луценко, народный депутат Украины VIII созыва, Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины V-VIII созыва, член ЦИК Украины с 2019 года, Елена Бондаренко, народный депутат V-VII созыва, Валерий Дымов, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).