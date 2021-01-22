Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темами программы станут:

День Соборности Украины и годовщина первых убийств на Майдане

Трагедия в Харькове

Ситуация с тарифами

Комитет Рады готовится рассмотреть законы о легализации медицинского каннабиса. Хватит ли в Украине ресурсов, чтобы контролировать рынок каннабиса?

Реинтеграция Донбасса. О чем говорится в законопроекте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий?

В ток-шоу примут участие Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах; Андрей Лесик, председатель политической партии ОПЗЖ в г. Харьков; Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО Народный союз; Кирилл Молчанов, политический эксперт.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).