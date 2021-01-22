live
Новости » Общество Читати новину українською

Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темами программы станут:

  • День Соборности Украины и годовщина первых убийств на Майдане
  • Трагедия в Харькове
  • Ситуация с тарифами
  • Комитет Рады готовится рассмотреть законы о легализации медицинского каннабиса. Хватит ли в Украине ресурсов, чтобы контролировать рынок каннабиса?
  • Реинтеграция Донбасса. О чем говорится в законопроекте Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий?

В ток-шоу примут участие Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению; Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах; Андрей Лесик, председатель политической партии ОПЗЖ в г. Харьков; Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ; Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО Народный союз; Кирилл Молчанов, политический эксперт. 

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Погружение полным ходом! Как правильно купаться в проруби на Крещение Крещение и Богоявление: История и традиции празднования Крещения Господня Местные выборы в Киевской и Черниговской областях: Как прошло волеизъявление в трех городах Украины Крушение судна в Турции, обслуживание на украинском языке и возвращение Навального в Россию: Актуальное за выходные
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
События на Майдане. Байден - президент США. Языковой закон. Декоммунизация | Мы все - украинцы | 21.01.21
Пожар в Харькове. Расследование дела | Внеочередное заседание правительства | 21.01.21
Олег Волошин | Обмен удерживаемыми. Победа Байдена | Мы все - украинцы | 21.01.20
Страшный пожар в Харькове. Инаугурация Байдена. Теракт в Багдаде | Детали дня | 21.01.21
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу