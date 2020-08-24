Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, - онлайн-трансляция

О самом интересном только на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK стартует ток-шоу "19" с ведущей Юлией Литвиненко.

Темы программы:

День Независимости. Наши достижения.

День независимости. Куда движется Украина.

Что нам не хватает для объединения?

Украинская культура в мире.

Гости ток-шоу – Олег Петренко, народный депутат Украины VIII созыва, Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Александр Лазарев, политолог, Михаил Цимбалюк, народный депутат ("Батькивщина"), Игорь Луценко, народный депутат VIII созыва, Александр Качура, народный депутат ("Слуга народа").

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.