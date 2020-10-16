Ток-шоу "19", – онлайн-трансляция

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслируют ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы сегодняшней программы:

Коронавирус. Вакцину из ЕС собираются тестировать на украинцах. Медики увольняются.

Высказывания Джо Байдена о помощи Украине вернуть мир.

В СНБО заявляют, что готовы к спецоперации для захвата главарей ОРДЛО.

Местные выборы. Зашквары кандидатов.

Гетманцев заявил о возможности досрочных выборов в парламент.

Бюджет-2021. Ситуация с Нацбанком и Рожковой.

Жена Хомчака стала председателем Черниговской ОГА

Гости студии будут говорить о том, кто, зачем и с какой целью стоит за главными событиями, которые произошли в стране.

Гости ток-шоу – Андрей Лесик, председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в г. Харьков, Сергей Поярков украинский художник, телеведущий, Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития, Александр Дубинский, народный депутат от партии "Слуга народа", Павел Кухта, бывший и. о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, Артем Марчевский, генеральный продюсер телеканала "112 Украина", Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII ст., Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру онлайн-трансляции ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).