Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачовим.

Темами программы станут:

Стратегия власти по тарифам

Во власти прогнозируют, что Украина догонит Польшу через 30-40 лет

Новая коалиция в Раде

Языковые инспекции. Изменят ли санкции сферу услуг

Радикализация общества

Несвобода слова. Кто и почему пытается ввести санкции в отношении телеканала "112 Украина"

Вакцинация в Украине. Когда она начнется и какова стратегия власти

Гости ток-шоу – Елена Лукаш, юрист, Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, Диана Панченко, журналистка, телеведущая, Михаил Чаплыга, политический консультант, Александр Ковальчук, народный депутат, фракция "Слуга народа", Валерий Дымов политолог, Юрий Павленко народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).