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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасии Дайнод и Ростиславом Сухачовим.

Темы сегодняшней программы:

  • Повышение тарифов на газ.
  • Санкции против китайцев.
  • Кравчук предлагает провести референдум по Донбассу и Крыму.
  • Когда начнется вакцинация в Украине?
  • Запрещенные книги в Украине.
  • Накопительная пенсия. Как не прогадать и не потерять деньги, где взять, чтобы отложить?
  • Рейтинги партий.
  • Законопроект о референдуме.
  • США планируют передать Украине данные об олигархах.
  • G7 дали советы украинцам, как реформировать судебную систему.

Гости ток-шоу – Владимир Кацман политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Татьяна Плачкова народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Павел Кухта, бывший и. о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, Владимир Цибулько политолог, Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва, Надежда Савченко депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019), Юрий Чижмарь, народный депутат Украины VIII созыва, Александр Качный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь". 

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).

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