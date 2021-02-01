Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция
О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK
Сегодня в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Анастасии Дайнод и Ростиславом Сухачовим.
Темы сегодняшней программы:
- Повышение тарифов на газ.
- Санкции против китайцев.
- Кравчук предлагает провести референдум по Донбассу и Крыму.
- Когда начнется вакцинация в Украине?
- Запрещенные книги в Украине.
- Накопительная пенсия. Как не прогадать и не потерять деньги, где взять, чтобы отложить?
- Рейтинги партий.
- Законопроект о референдуме.
- США планируют передать Украине данные об олигархах.
- G7 дали советы украинцам, как реформировать судебную систему.
Гости ток-шоу – Владимир Кацман политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Татьяна Плачкова народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Павел Кухта, бывший и. о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, Владимир Цибулько политолог, Илья Кива, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва, Надежда Савченко депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины (2016-2019), Юрий Чижмарь, народный депутат Украины VIII созыва, Александр Качный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу тут:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно постоянно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, Киевстар и другие).