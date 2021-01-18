Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О ключевых событиях дня, - подробно на ZIK

Сегодня вечером на телеканале ZIK транслировалось ток-шоу "19" с ведущими Анастасией Дайнод и Ростиславом Сухачевым.

Темами программы стали:

Правительство снизило стоимость газа. Почему газ не стал дешевле?

В Кабмине заговорили о накопительной пенсии

В мире продолжается вакцинация. В Украине даже не нашли тех, кто завозит ее контрабандой

Выборов на подконтрольном Донбассе снова не будет

Первые последствия действия закона о языке в сфере услуг

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Ситуация на Донбассе

Студия "Квартал 95" продала франшизу в Россию. Но почему отечественные предприятия не могут экспортировать украинскую продукцию?

Гостями ток-шоу были: Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Юрий Павленко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Павел Кухта, бывший министр экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, Тарас Загородний, политтехнолог, Сергей Хлань, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Геннадий Москаль, председатель Закарпатской ОГА в 2015 - 2019 годах, Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созыва, Дмитрий Раимов, политтехнолог, Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва, Юрий Мирошниченко, народный депутат Украины V-VIII созыва, член ЦИК Украины с 2019 г., Дмитрий Корнейчук, политолог.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).