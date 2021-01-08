Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Первый день локдауна. Что кроме карантина предлагает власть для борьбы с коронавирусом.

Ситуация с тарифами. Почему украинцы перекрывают дороги. Изменит ли это ситуацию.

В ЦИК снова заговорили о выборах на подконтрольных территориях Донбасса. ОБСЕ же отчитывается об увеличении нарушений "режима тишины". Что происходит на Донбассе?

Протесты в США. Что ждать Украине?

Минмолодьспорт планирует устроить Олимпиаду в Украине.

Гости ток-шоу – Юрий Дудкин, военный и политический эксперт, Виктор Скаршевский, экономический аналитик, Александр Качный, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", Сергей Хлань, народный депутат ВРУ VIII созыва, Юрий Левченко, народный депутат ВРУ VIII созыва, Мошенец Елена, народный депутат от партии "Слуга народа", Вадим Ивченко, народный депутат, партия "Батькивщина", Александр Ольшанский, заместитель главы комитета исполнительных реформ.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).