Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

МИД Украины по требованию Госдепа отказалося от сотрудничества с компанией Huawei;

МВФ. Итоги года. Кто выиграл от сотрудничества;

Большинство украинцев считают, что страна движется не в том направлении. Как власть может выйти из этого кризиса;

"Слугам народа" руководство дает инструкции о чем и как говорить с журналистами;

Конфликт между Сенцовым и сторонниками Порошенко;

Министры варили борщ, а выяснилось, что боролись с пропагандой.

Гости ток-шоу – Надежда Савченко, народный депутат VIII созыва, Валентин Наливайченко, народный депутат, фракция "Батькивщины", Виктор Скаршевский, экономический аналитик, Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины 2014-2019 годах, Александр Качура, народный депутат, фракция "Слуги народа", Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщины", Александр Попов, народный депутат VI созыва, председатель КГГА в 2010-2014 годах, Дмитрий Раимов, политтехнолог, Олег Бондарчук, народный депутат Украины VII созыва, член ВО "Свобода", Юрий Дудкин, военный и политический эксперт.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).