Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Донбасс. Закон об ОРДЛО. Заявления украинской и российской стороны о нормандском саммите;

Торговля с РФ. Российская продукция на украинском рынке. Сокращение экспорта;

Локдаун. В комитете говорят, что карантин могут ввести раньше. Помощь бизнесу;

"Укрзализныця" собирается поднимать стоимость билетов. Условия перевозчика. Зарплаты топ-менеджменту;

Газ и тарифы. Стоимость топлива на хабах растет - как будет в Украине. Ждем миссию МВФ;

Маруся Звиробий идет в Раду.

Гости ток-шоу – Андрей Спасский, член политсовета ОПЗЖ, Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Андрей Рева, министр социальной политики Украины в 2016-2019 годов, Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах, Юрий Федоренко, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Александр Лазарев политолог, Кирилл Молчанов политолог, Ростислав Балабан, кандидат политических наук, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).