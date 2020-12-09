Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Локдаун на январь. Внедрят ли карантин, что с тестированием и сколько на самом деле больных;

Вакцина. Появится ли в Украине, договоренность с Россией по производству вакцины в Украине;

Дела Майдана. ГБР начало расследование о причастности Парасюка и его сообщников к убийствам милиционеров в 2014 году;

День борьбы с коррупцией. Нераскрытые дела, Сытник остается в должности;

Новый транш от ЕС. Сотрудничество с международными кредиторами;

Международные организации прогнозируют рост уровня бедности населения, тем временем Верховная Рада сняла ограничения по выплатам помощникам народных депутатов, теперь они будут достигать 100 тыс. грн.

Гости ток-шоу – Денис Жарких, политолог, Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик, Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Виктор Скаршевский, экономический аналитик, Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", Валентин Наливайченко, народный депутат, член фракции "Батькивщина", Алексей Кущ, финансовый аналитик, Тарас Загородний, политтехнолог, Дмитрий Корнейчук политолог, Игорь Луценко, народный депутат Украины 8 созыва.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).