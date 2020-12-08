Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Противодействие коронавирусу. В России началась вакцинация, Украина продолжает просить вакцину у США;

Внешнее воздействие. Люди вышли на митинг под Кабмин. Сотрудничество с МВФ, перспективы;

Донбасс. План Кравчука относительно SWIFT. Закон об ОРДЛО собираются продлить. Годовщина нормандской встречи;

Союзы власти на местах. Одесский облсовет, избиение депутатов.

Гости ток-шоу – Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Елена Лукаш, юрист, Михаил Цимбалюк, народный депутат, фракция "Батькивщина", Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, Николай Катеринчук, лидер " Европейской партии Украины", Юрий Павленко, народный депутат от партии ОПЗЖ, Юрий Камельчук, народный депутат, "Слуга народа", Татьяна Плачкова, народный депутат от партии ОПЗЖ.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).