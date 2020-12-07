live
Новости » Общество Читати новину українською

Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

  • Выборы в Кривом Роге. Почему власть теряет поддержку;
  • Тарифы растут, депутаты предлагают приравнять должников к неплательщикам алиментов;
  • Почему извечные оппоненты объединились в облсовете Одесской области;
  • В "Укрзализныце" обвинили льготников, школьников и студентов из-за того, что они наносят ущерб;
  • В Минздраве снова пугают, что врачи уедут из Украины. Что власти сделали для получения вакцины; 
  • План "Б" по Донбассу. Кравчук предлагает отключить Россию от SWIFT, Кулеба называет ситуацию в ТКГ и нормандском формате "театром абсурда";
  • После заявлений о внешнем управлении Фейсбук уничтожил страницу заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Гости ток-шоу –  Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Владимир Цибулько политолог; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Михаил Опанащенко, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ; Елена Бондаренко, народный депутат V-VII созыва; Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины VIII созыва.  

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь: 

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Вы меня посадили, но не доказали вину": В Ровно бывший АТОшник вступил в перепалку с Порошенко В Ровно школьницы устроили жестокую драку. Видео Мэром Ровно стал Третьяк В Ровно 17-летний парень похитил уже третью за год маршрутку
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Выборы в Кривом Роге. Спасти медицину. Подарки для депутатов | Ток-шоу
Сколько можно экспериментировать с карантином, ничего не объясняя людям? - Кацман об отставке главы Минздрава
Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу