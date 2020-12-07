Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Выборы в Кривом Роге. Почему власть теряет поддержку;

Тарифы растут, депутаты предлагают приравнять должников к неплательщикам алиментов;

Почему извечные оппоненты объединились в облсовете Одесской области;

В "Укрзализныце" обвинили льготников, школьников и студентов из-за того, что они наносят ущерб;

В Минздраве снова пугают, что врачи уедут из Украины. Что власти сделали для получения вакцины;

План "Б" по Донбассу. Кравчук предлагает отключить Россию от SWIFT, Кулеба называет ситуацию в ТКГ и нормандском формате "театром абсурда";

После заявлений о внешнем управлении Фейсбук уничтожил страницу заместителя председателя ОП Олега Татарова.

Гости ток-шоу – Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Владимир Цибулько политолог; Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва; Михаил Опанащенко, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ; Елена Бондаренко, народный депутат V-VII созыва; Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины VIII созыва.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).