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Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 21:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.  

Темами программы станут: 

  • Ситуация на Донбассе. В СНБО готовят новое решение к годовщине встречи в Париже и говорят об азербайджанском сценарии возвращения территорий;
  • Почему депутаты саботируют расследование прав Майдана; 
  • После местных выборов в советах начали появляться коалиции извечных врагов;
  • Бюджет-2021. Куда пойдут деньги; 
  • Повышение стоимости электроэнергии и газа. 

Гости ток-шоу –  Андрей Рева, министр социальной политики Украины 2016-2019 годах, Анна Маляр, юрист, Алексей Кущ, финансовый аналитик, Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Владимир Медяник, народный депутат Украины VII созыва, Игорь Луценко, народный депутат Украины VIII созыва, Елена Мошенец, народный депутат Украины от партии "Слуга народа".  

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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