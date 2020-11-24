Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы были:

Издание The Washington Post советует Джо Байдену поддержать Владимира Зеленского и ввести санкции против судей Конституционного суда. Уже даже американские газеты знают, как должна жить Украина. Украинцы не соглашаются с этим и вышли на акцию протеста под посольство США;

Вместо транша МВФ ставит новые условия. Бюджет-2021 не готов, потому что его не согласовали с МВФ. Казначейство уже не платит по отдельным статьям. Что будет со страной при таких условиях;

"Карантина выходного дня" мало. Власти уже говорят о рождественско-новогоднем локдауне. Неужели тотальная изоляция граждан - это единственный способ одолеть коронавирус;

Учителям не будут повышать зарплату. Однако это не помешало руководителю МОН Сергею Шкарлету назначить 9 заместителей;

МИД Франции напомнил, что во время нормандской встречи Украина обязалась имплементировать "формулу Штайнмайера" в законодательство.

Гости ток-шоу – Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии " Оппозиционная платформа - За жизнь", Елена Лукаш, юрист, Юрий Федоренко, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Олег Бондарчук, народный депутат Украины 7-го созыва, член ВО "Свобода", Дмитрий Раимов, политтехнолог, Анатолий Бурмич, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла ОПЗЖ, Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).