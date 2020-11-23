Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Выборы. Предварительные итоги;

Местные выборы показали, что общество разделено, а доверие к власти за год упало. Какой существует выход из кризиса всеобщего недоверия;

Перестановки в Кабмине. Что будет с тарифами;

Локдаун, карантин и лечение от COVID-19. Какова стратегия власти;

Дипломаты считают, что возвращение Байдена будет способствовать восстановлению связей США с демократической оппозицией и активистами в Украине. Какие это будет иметь последствия для государства;

Экс-начальник Генштаба Владимир Замана опубликовал документы, подтверждающие способность Украины защитить Крым в 2013 году;

В Украинской делегации ТКГ уже говорят о Карабахском сценарии возвращения Донбасса;

Скандал с исчезновением денег на строительство мемориала Небесной сотни. Руководство музея назвало спецоперацией, чтобы "умножить Революцию Достоинства на ноль".

Гости ток-шоу – Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Вадим Ивченко, народный депутат фракция "Батькивщина", Олеся Медведева, журналист, Виталий Журавский, доктор юридических наук, профессор, академик, Владимир Цыбулько, политолог, Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Елена Бондаренко, народный депутат V-VII созыва, Александр Ольшанский, заместитель председателя комитета исполнительных реформ, Игорь Луценко, народный депутат Украины VIII созыва, Елена Лешенко, адвокат, заслуженный юрист Украины.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).