Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 21:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

День Достоинства и Свободы. Право и революционно-политическая целесообразность. Где сейчас украинское общество;

Обыски в Музее истории Майдана. Почему символ памяти превратился в символ коррупции;

Майдан изменил историю. Но изменил ли он восприятие прошлого и отношение к нему;

Власть предлагает ввести льготы для участников событий на Майдане и их родных. Не спровоцирует ли это социальное напряжение в обществе;

Как Майдан изменил жизнь его участников.

Гости ток-шоу – Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", Валерий Дымов политолог, Ирина Паламар, общественный деятель, председатель ОО Народный союз, Дмитрий Линько, народный депутат VIII созыва, Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины", Тарас Загородний, политтехнолог, Владимир Медяник, народный депутат Украины VII созыва, Виктор Черный, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).