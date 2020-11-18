Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

"Карантин выходного дня". Отмена или имитация;

В Минздраве посоветовали безработным предпринимателям трудоустраиваться в больницы. Неужели это вся стратегия борьбы с коронавирусом;

В Кабмине объяснили, что массового тестирования украинцев не будет из-за недостатка ресурсов. О вакцинации вообще молчат;

Госстат отчитывается, что украинцы заработают мало. Но это не останавливает рост тарифов. Кто и как будет выживать;

Заявления поверенной США в Украине Кристины Квин;

В "Слуге народа" не исключают продления действия закона об особом порядке местного управления в ОРДЛО. Какой будет дальнейшая стратегия по Донбассу;

Партия власти теряет рейтинги и доверие. Проигрывает на местных выборах. В "Слуге народа" говорят о новой коалиции. Как президент будет выходить из этого кризиса;

Бабушкины медицинские рецепты, ошибки в географии и мифы с легендами. Что не так со школьными учебниками.

Гости ток-шоу – Наливайченко Валентин, народный депутат, член фракции "Батькивщина", Марина Ставнийчук, заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах, Виктор Черный, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Юрий Федоренко, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла ОПЗЖ, Валентин Землянский, аналитик альтернативного экспертного правительства, Михаил Цимбалюк, народный депутат партии "Батькивщина", Юрий Павленко, народный депутат ОПЗЖ, Сергей Лямец, журналист, Ростислав Балабан, кандидат политических наук.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Ток-шоу "19" на телеканале ZIK