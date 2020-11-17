Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

Между локдауном и вакциной, какую стратегию выбирает власть для борьбы с коронавирусом;

Столкновения предпринимателей под Радой. Услышит ли власть бизнес;

Почему в Минздраве советуют бизнесу идти работать в больницы санитарами? Куда это докатит страну;

Курьерам рассказывают о пенсии. Это единственная стратегия власти;

Власть готовится жить без МВФ. Зачем было идти на такие уступки и терять все, чтобы ничего не получить;

Новые союзы в Раде после местных выборов. Кто с кем?

Почему у Шмыгаля заговорили о лагерях для интернированных лиц.

Гости ток-шоу – Александр Качный, народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь", Евгений Шевченко, народный депутат от партии "Слуга народа", Борислав Розенблат, народный депутат Украины VIII созыва, Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, военный эпидемиолог, Анатолий Пешко, академик, первый вице-президент Академии экономических наук, Александр Дубинский, народный депутат партии "Слуга народа", Михаил Чаплыга, политический консультант, Сергей Евтушок, народный депутат, фракция "Батькивщина", Татьяна Плачкова, народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь", Надежда Савченко, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Игорь Мыкуш, предприниматель.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).