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Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темами программы станут:

  • Протесты предпринимателей. Пойдет ли Рада на уступки по РРО;
  • Карантин выходного дня. Почему общество не воспринимает его;
  • Местные выборы. Предварительные результаты;
  • Конституционный кризис. Почему Автомайдан угрожает президенту;
  • Годовщина Майдана. С чем страны приходит к этой дате;
  • Почему Кабмин заговорил об интернированных лицах.

Гости ток-шоу – Галина Янченко, народный депутат от партии "Слуга народа", Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина", Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины, Александр Лукашев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Валерий Дымов политолог, Ренат Кузьмин, народный депутат Украины, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Дмитрий Добродомов, народный депутат Украины VIII созыва, Александр Лазарев политолог, Юрий Левченко, народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, Мария Мезенцева, народный депутат от партии "Слуга народа".

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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программы канала ZIK

Местные выборы в Украине: Второй тур | Ток-шоу
Явка во втором туре местных выборов. Фальсификации во время волеизъявления | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Второй тур выборов. Работа ЦИК.
Второй тур выборов.