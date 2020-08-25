Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Нападение на съемочную группу телеканала ZIK;

Радикалы требуют от президента внести в ВРУ закон о коллаборантах. Виновными называют тех, кто поддерживает мир на востоке;

В Институте нацпамяти решили, как декоммунизируют советские памятники;

День Независимости: что осталось за кулисами?

Два месяца до выборов: какими они будут?

Верховная Рада повысила минималку и поддержала меморандум с ЕС;

Нормандская встреча: стороны не могут определиться, когда они встретятся.

Гости ток-шоу – журналистка, телеведущая Диана Панченко, народный депутат Украины VIII созыва, адвокат Олег Куприенко, политолог Александр Лазарев, депутат Верховной Рады Украины VII созыва Алексей Кайда, юрист Елена Лукаш, экономист Виктор Скаршевский, бывший и. о. министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта, украинский художник и телеведущий Сергей Поярков.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.