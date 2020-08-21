Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

День Независимости. Будет ли он спокойным?

Результаты работы правительства Шмыгаля;

Топ-100 украинских политиков и деятелей

Гости ток-шоу – экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, народный депутат, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный, депутат Верховной Рады VII созыва Игорь Швайка, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский политолог Валерий Дымов, председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко и политтехнолог Тарас Загородний.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.