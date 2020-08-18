Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Евровидение по-украински. Кто и почему давит на конкурсантов?

Андрей Кузьменко (Скрябин) стал Героем Украины. Но не все с этим соглашаются. Считают, что музыкант не может получать такую награду

Готовы ли школы к обучению во время карантина и исправили ли ошибки, которые были во время онлайн-обучения?

В Украине не хватает 5000 врачей. Готова ли власть ко второй волне коронавируса?

Нардепы от "Голоса" внесли 2000 правок в закон о локализации. Отмены этого закона требуют в ЕС

В Раде появился законопроект об усилении ответственности за отрицание суверенитета Украины. В то же время ЦИК отменяет выборы на Донбассе

Уровень доверия к Кабмина и Раде и поддержка идеи с перевыборами

Гости ток-шоу народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко политолог Валерий Дымов, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Розенблат, народный депутат VIII созыва Сергей Мельничук, журналист, телеведущая, ведущая национальных отборов, автор дневников и документальных фильмов о песенном конкурсе "Евровидение" Татьяна Терехова сопредседатель ГИ "Права Справа", общественный активист, военный эксперт Дмитрий Снегирев, народный депутат Александр Дубинский, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 годах Владимир Омелян, политтехнолог Дмитрий Раимов, журналист Олеся Медведева, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.