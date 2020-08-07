Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Атака на телеканал "112 Украина"

Год обещаниям президента. Настроения общества и новые экономические обещания

Коррупция во власти. Кто прикрывает расследование громких дел?

Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина". Почему власть пошла на это?

Новые пленки Давида Жвании. Петр Порошенко и ситуация на Востоке

Гости ток-шоу народный депутат Александр Колтунович, народный депутат Алексей Устенко, народный депутат VII созыва Игорь Швайка, журналистка Светлана Крюкова, генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, народный депутат Гео Лерос, экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий, экономический аналитик Виктор Скаршевский, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко, политолог Алексей Вороненко и председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в г. Харьков Андрей Лесик.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.