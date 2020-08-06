Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О самом интересном, - подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Мир на Востоке. Перезагрузка ТКГ. Зеленский вовсе не гарантирует, что Украина не будет стрелять

Социологи оценивают вероятность протестов осенью на уровне 61%

Суд снял арест с картин, принадлежащих Порошенко

Местные выборы, какой будет стратегия

Распродажа тюрем и террористы

Нафтогаз назвал новую цену на газ для населения

Национальная идея. Пути объединения

Гости ток-шоу – экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта, народный депутат Александр Качный, народный депутат VIII созыва Дмитрий Линько, народный депутат Татьяна Плачкова, политический эксперт Михаил Чаплыга, народный депутат Елена Мошенец.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.