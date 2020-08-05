Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Трагедия в Бейруте. Готова ли Украина к катастрофам?

До конца отпуска осталось меньше месяца. Как партии готовятся к новому сезону?

Кто из политиков уже отдохнул и сколько это стоило?

Дела Майдана. Как идут расследования?

Суд на "киевским террористом"

Зачем политики снова вытянули языковой вопрос?

В Минкульте решили, как усилить чувства патриотизма

Неделю не стреляют. Что будет дальше?

Газ для населения дорожает, но власть ищет средства на зарплаты наблюдательным советам

Гости ток-шоу – политолог Валерий Дымов, общественный деятель, председатель ОО "Народный союз" Ирина Паламар, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат Александр Колтунович, народный депутат VIII созыва Надежда Савченко главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос, народный депутат Сергей Кузьминых, народный депутат VIII созыва Игорь Луценко, министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.