Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

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Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Избрание меры пресечения " киевскому террористу"

"Укрзализныця" нашла виновных в трагедии в поезде. Уволят проводника

Дело Майдана. Татьяне Чорновил ослабили меру пресечения

Новые откровения Давида Жвании

Граждане требуют отмены исполнения гимна в школах. Так нужно формировать национальную идею?

Неделя прекращения огня. Будет ли прогресс во время переговоров?

Появился текст меморандума с ЕС по получению 1,2 млрд евро. На что согласилось правительство Шмыгаля?

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, народный депутат VIII созыва Олег Петренко, народный депутат Евгений Шевченко, народный депутат VI созыва Кирилл Куликов украинский художник, телеведущий Сергей Поярков, военный и политический эксперт Юрий Дудкин, народный депутат Михаил Цимбалюк, общественный деятель Ирина Паламар, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу просто здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дария Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.