Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Дела Майдана по-новому

Договоренности о прекращении огня на Донбассе

Радикализация и терроризм в Украине

Задержание Славомира Новака и борьба с коррупцией в Украине

Нападение на активистов и политиков. Почему власть по-разному реагирует?

Рада не решила языковой вопрос. Разумков уверен, что осенью он потеряет актуальность

Гости ток-шоу – народный депутат Григорий Мамка, народный депутат Украины 8-го созыва Олег Петренко, политолог Александр Лазарев, народный депутат Алексей Устенко, главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос, политолог Влерій Дымов, экс-вице-премьер-министр Украины (2016-2019рр.) Павел Розенко и народный депутат Марьяна Безуглая.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.