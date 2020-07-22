Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео
О самом интересном, – подробно на ZIK
Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.
Темы программы:
- Луцк. Телеканал ZIK впервые обнародует записи разговора с луцким террористом Максимом Кривошем
- Радикализация общества. Нападение на народных депутатов
- Нормандский формат. Есть ли основание для новой встречи?
Гости ток-шоу – психотерапевт Спартак Суббота, народный депутат Александр Колтунович, журналистка Светлана Крюкова, политолог Валерий Дымов, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат Сергей Власенко, народный депутат Украины VII-VIII созыва Михаил Головко.
Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.