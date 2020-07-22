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Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

Ток-шоу "19"

 ZIK.UA

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

  • Луцк. Телеканал ZIK впервые обнародует записи разговора с луцким террористом Максимом Кривошем
  • Радикализация общества. Нападение на народных депутатов
  • Нормандский формат. Есть ли основание для новой встречи?

Гости ток-шоу – психотерапевт Спартак Суббота, народный депутат Александр Колтунович, журналистка Светлана Крюкова, политолог Валерий Дымов, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат Сергей Власенко, народный депутат Украины VII-VIII созыва Михаил Головко.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь: 

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
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