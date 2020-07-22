Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – полное видео

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK транслировали ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачевым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Луцк. Телеканал ZIK впервые обнародует записи разговора с луцким террористом Максимом Кривошем

Радикализация общества. Нападение на народных депутатов

Нормандский формат. Есть ли основание для новой встречи?

Гости ток-шоу – психотерапевт Спартак Суббота, народный депутат Александр Колтунович, журналистка Светлана Крюкова, политолог Валерий Дымов, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко, народный депутат Сергей Власенко, народный депутат Украины VII-VIII созыва Михаил Головко.

Присоединяйтесь к просмотру полного видео ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.