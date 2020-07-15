Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Местные выборы. Как будут голосовать на Донбассе?

ВСК по деятельности Порошенко. Успеет ли Рада за два дня?

Год Верховной Рады. Что обещали и что сделали?

Назначение председателя НБУ

Конституционный суд начинает рассмотрение "антиколомойського закона". Какие это будет иметь последствия для Украины и МВФ?

Гости ток-шоу – народный депутат Татьяна Плачкова, председатель политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь в г. Харьков Андрей Лесик, народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Михаил Головко, народный депутат Алексей Кучеренко, политолог Валерий Дымов, журналистка Светлана Крюкова, народный депутат Виктор Черный, эксминистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, народный депутат Елена Мошенец.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.