Ток-шоу "19": Когда смотреть и кто в гостях

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Рада легализовала азартные игры. Какие будут последствия?

Резонансное ДТП на Обуховский трассе

Местные выборы. Успеет ли Рада принять законопроект и что этому мешает?

Языковой майдан. Кто и зачем зовет людей под Раду и к чему здесь депутат Бужанский?

Советник Трампа Джулиани заявил, что украинская власть разворовывала американскую помощь

Назначение главы НБУ. Фамилии есть, но их до сих пор не озвучивают.

Гости ток-шоу – народнй депутат Иван Крулько, народный депутат Александр Качный, общественный деятель Ирина Паламар, народный депутат Алексей Устенко, министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года Олег Мусий, народный депутат Леся Забуранна народный депутат Александр Колтунович, народный депутат V-VII созыва Елена Бондаренко и народный депутат VIII созыва Юрий Левченко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.