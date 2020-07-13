Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовым и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Обещания властей и их реализация

Местные выборы: Возможные коалиции и стратегия власти

Пленки Деркача: Почему Рада не создает ВСК?

Громкие ДТП: Фигурантов обычно не слишком наказывают

Гости ток-шоу – политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, эксперт по политике Александр Солонтай, народный депутат, фракция "Батькивщина" Сергей Евтушок, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, политолог Александр Лазарев, народный депутат, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Василий Нимченко, народный депутат, фракция "Слуга народа" Юрий Камельчук и политический консультант Михаил Чаплыга.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.